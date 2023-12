Cigna Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cigna beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 96,22 für Gesundheitsdienstleister deutlich darunter liegt (ca. 91 Prozent). Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Cigna als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Cigna eine Performance von -21,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt um -17,9 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -3,34 Prozent für Cigna entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Cigna mit 29,54 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,3 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Cigna in Bezug auf den Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cigna-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 277,57 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 292,07 USD weicht somit um +5,22 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 291,92 USD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+0,05 Prozent). Daher erhält die Aktie auf kurzfristiger Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cigna-Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Cigna.