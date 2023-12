Cifi Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse von Cifi zeigt, dass die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,63 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,243 HKD liegt, was einer Abweichung von -61,43 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,26 HKD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 0,243 HKD, was einer Abweichung von -6,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Cifi-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen ansprechen und keine positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen sind.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Änderungen in der Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Cifi zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung an, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse verschiedene "Neutral"-Bewertungen für die Cifi-Aktie, sowohl in Bezug auf die Trendfolge, die Anlegerstimmung als auch den RSI.