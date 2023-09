Ciena: Quartalsergebnis erwartet, Aktienkurs sinkt trotz positiver Gewinnprognose

Das nächste Quartalsergebnis von Ciena, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover, Vereinigte Staaten, steht in 66 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und darauf, wie sich die Ciena Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Ciena Aktie liegt bei 6,61 Mrd. EUR und das Unternehmen wird seine Quartalszahlen vor Börseneröffnung bekannt geben. Analysten prognostizieren laut aktuellen Datenanalysen einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte Ciena einen Umsatz von 917,80 Mio. EUR und nun wird ein Rückgang um -10,81 Prozent auf 818,57 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -10,78% auf 48,61 Mio. EUR sinken.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls eher pessimistisch eingestellt. Der Umsatz...