Ciena-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Technologieunternehmen Ciena wird von Analysten positiv bewertet, was sich in einer langfristigen Einschätzung von "Gut" widerspiegelt. In den letzten 12 Monaten haben Analysten 4 Mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Auch das derzeitige Kursziel von 57,05 USD wird positiv bewertet, da Analysten eine Entwicklung von 12,18 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 64 USD prognostizieren. Auf dieser Basis wird die Bewertung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird Ciena als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 29 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Jedoch wird die Aktie auf Basis des RSI25-Signals als überverkauft betrachtet und dementsprechend positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den Relative Strength-Index (RSI) eine Bewertung von "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Ciena in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.