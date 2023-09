Ciena Aktien: Prognose weist auf einen +13,21% Anstieg in den nächsten 12 Monaten hin

Der Aktienkurs hat in den letzten 30 Tagen bereits um +17,52% zugelegt. Die Analysten sind daher optimistisch und erwarten einen Anstieg des Aktienkurses auf 51,05 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von +13,21% entspricht.

Insgesamt scheint die Ciena Aktie also positive Aussichten zu haben. Die Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten einen weiteren Aufschwung für die Aktionäre bedeuten. Doch wie immer gilt es zu beachten, dass die Börse auch Risiken birgt und Kursentwicklungen sich nie mit absoluter Sicherheit vorhersagen lassen.

Quellen: