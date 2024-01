Ciena Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie von Ciena wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 24,73, was insgesamt 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung" (45,46). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Ciena abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Ciena. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 64 USD. Dies würde einer Steigerung um 24,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (51,33 USD) entsprechen, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhalten die Ciena-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Ciena im letzten Jahr eine Rendite von -9,7 Prozent erzielt, was 19,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -3,03 Prozent, wobei Ciena aktuell um 6,67 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ciena derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -11546,46 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ciena eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.