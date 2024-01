Ciena Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen zur Ciena-Aktie stattgefunden, die alle positiv waren. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Ciena-Aktie führte. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beläuft sich auf 64 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,47 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,42 USD. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" für die Ciena-Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Ciena unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung. Allerdings gab es eine positive Veränderung im langfristigen Stimmungsbild, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ciena derzeit bei 24,73, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche eine Unterbewertung darstellt. Dadurch wird die Aktie auch hier als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Ciena-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,7 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -5,72 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Ciena 18,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt negativen "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.