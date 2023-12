Ciena Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Ciena wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,91 Punkten, was bedeutet, dass die Ciena-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Ciena eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Ciena von 43,58 USD mit einer Entfernung von -3,67 Prozent vom GD200 (45,24 USD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 44,02 USD auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Ciena-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ciena einen Wert von 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 45,91) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ciena daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Ciena in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,59 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 23,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,96 Prozent im Branchenvergleich für Ciena. Im "Informationstechnologie"-Sektor hatte Ciena eine mittlere Rendite von 7,05 Prozent im letzten Jahr, was 2,46 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Underperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.