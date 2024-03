Ciena Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Ciena hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2,71 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ciena eine Outperformance von +0,86 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 504,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Ciena 500,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Ciena in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Ciena von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Ciena in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ciena daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ciena im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11146,35 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".