Ciena Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den sozialen Medien zeigt sich bei Ciena in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ciena daher eine "schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Ciena beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ciena liegt bei 8,02 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Ciena weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ciena in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Ciena mit einer Rendite von 4,59 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Dies deutet auf eine gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hin und führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.