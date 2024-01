Ciena Aktie: War das schon alles?

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Ciena von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dieser Aktie befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" zu. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Eine längere Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt ebenfalls interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. In diesem Zusammenhang hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ciena mit -9,7 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,19 Prozent, und auch hier liegt Ciena mit 6,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Ciena aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,73 gehandelt, was einen Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,53 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.