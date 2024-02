Ciena Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ciena eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ciena daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Ciena beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 45 aufweisen. Demnach ist Ciena aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie von Ciena im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,7 Prozent, was 14,93 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -4,04 Prozent, wobei Ciena aktuell 5,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit einem "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ciena-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 44,78 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 52,88 USD liegt, was einer Abweichung von +18,09 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie dementsprechend als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (46,77 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+13,06 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ciena-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.