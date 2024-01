Ciena Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ciena war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Social-Media-Diskussionen hervorgeht. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ciena daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im vergangenen Jahr erhielt Ciena insgesamt 4 Bewertungen von Analysten, die das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" bewerteten. Es gab 4 positive und keine negativen Meinungen. In den letzten 30 Tagen gab es keine aktualisierten Bewertungen von Analysten. Aufgrund einer Durchschnittsprognose von 64 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 43,56 Prozent, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung für Ciena führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ciena im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,47 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ciena-Aktie bei 44,85 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 44,58 USD lag und somit einen Abstand von -0,6 Prozent aufwies. Der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage lag bei 44,13 USD, was einer Differenz von +1,02 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.