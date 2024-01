Ciena Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Anleger-Stimmung gegenüber Ciena hat sich in den letzten zwei Wochen laut einer Analyse von sozialen Medien als neutral erwiesen. Obwohl überwiegend negative Kommentare zu dem Unternehmen zu finden waren, gab es in den letzten Tagen auch vermehrt positive Themen.

Im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungs-Branche hat Ciena in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 5,62 Prozent gezeigt, mit einer Gesamtperformance von -9,7 Prozent. Im Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite von Ciena sogar 17,09 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die Stimmung bezüglich Ciena hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt für Ciena positiv ausfällt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.