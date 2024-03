Ciena Aktie: Ist es vollbracht?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ciena ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ciena-Aktie beträgt 62,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 60,51, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ciena-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die letzten 200 Handelstage 46,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 50,69 USD liegt, was eine Abweichung von +9,18 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 53,82 USD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,82 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Ciena. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ciena im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von 3,57 Prozent über 489 Prozent darunter liegt. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 1,05 Prozent, während Ciena mit 2,52 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.