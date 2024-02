Ciena Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Ciena als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ciena-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,21 und ein Wert für den RSI25 von 41,2. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Ciena ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ciena-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 45,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 56,16 USD liegt damit deutlich darüber (+23,08 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 29,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Ciena zahlt, was 62 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.