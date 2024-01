Ciena Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

Die US-amerikanische Telekommunikationsfirma Ciena hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Firma. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich die Ciena-Aktie derzeit 1,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung für den kurzfristigen Zeitraum führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -0,6 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Ciena liegt bei 31,86, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung für diese Kategorie. Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war überwiegend positiv, allerdings wurden in den letzten beiden Tagen auch negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als neutral eingestuft. Diese Einschätzungen basieren auf den vorliegenden Daten und Analysen.