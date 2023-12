Ciena Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwei Wochen wurde Ciena von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu berechnen. Bei der Betrachtung von Ciena anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ergibt sich ein Wert von 60,77 Punkten, was bedeutet, dass die Ciena-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ciena einen Wert von 27 auf. Dies liegt im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 46,19) unter dem Durchschnitt (ca. 41 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Ciena damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Betrachtung der Dividendenrendite zeigt sich, dass Ciena mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, welcher bei 11651,49 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.