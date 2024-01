Ciena Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Kursbewegungen im Zeitverlauf. Für die Ciena-Aktie betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,15 Punkten, was bedeutet, dass Ciena derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Ciena weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ciena-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Einschätzungen der Analysten für Ciena basieren auf 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Für das kommende Jahr liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 64 USD, was einer Empfehlung zum Kauf der Aktie entspricht. Daher erhält die Ciena-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ciena diskutiert, und auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ciena-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 44,79 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 48,5 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Ciena-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.