Ciena Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Telekommunikationsunternehmen Ciena weist laut aktuellen Bewertungen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,12 als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf grundlegender Ebene.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ciena insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 41,91 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Ciena liegt bei 0 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.