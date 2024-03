Ciena Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Ciena bietet derzeit keine Dividende, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung zu einem niedrigeren Ertrag führt. Dies wird durch eine Dividendenrendite von 0 % deutlich, was einen Unterschied von 11197,17 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Ciena dreimal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Das letzte Monat brachte keine neuen Analystenupdates zu Ciena. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 25,42 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 63 USD festgelegt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ciena ist überwiegend positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den letzten Tagen beschäftigten sich die Anleger hauptsächlich mit positiven Themen rund um Ciena, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Ciena, wobei die Einschätzungen der Analysten überwiegend positiv sind, während das Anleger-Sentiment und die Diskussionsintensität eher gemischt ausfallen.