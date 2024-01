Ciena Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Ciena verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,59 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite jedoch 4,41 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,99 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,26 Prozent, wobei Ciena derzeit 5,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionen rund um das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was auf ein erhöhtes Anlegerinteresse hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ciena-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ciena-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 52,3 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ciena nach der RSI-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ciena mit einem Wert von 27,38 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 46,09. Dadurch wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.