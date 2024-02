Ciena Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Ciena-Aktie stattgefunden, wobei alle 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 64 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,47 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ciena-Aktie von 55,91 USD um +23,31 Prozent über dem GD200 (45,34 USD) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 49,34 USD, was einem Anstieg um +13,32 Prozent entspricht. Somit wird auch hier der Kurs als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ciena liegt bei 49,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,9 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment waren in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Ciena-Aktie zu verzeichnen, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt auch über negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.