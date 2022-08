Cielo ouvre un nouveau bureau en Inde et poursuit son expansion mondiale

Gurugram, Inde (ots/PRNewswire) -Cielo, premier partenaire mondial en matière d'acquisition de talents, a lancé son premier bureau en Inde. Ce nouvel espace de travail situé à Gurugram, au sud-ouest de New Delhi, est une étape cruciale de l'expansion de Cielo dans la région Asie-Pacifique.L'équipe indienne de Cielo offre des solutions d'acquisition de talents novatrices qui ont prouvé leur efficacité à diverses organisations dans les secteurs de l'informatique, de l'ingénierie, des sciences de la vie, de l'automobile et de la consultation. Au-delà de l'externalisation du recrutement (RPO), Cielo fournit des services de consultation de classe mondiale sur le marché indien, notamment sur l'image employeur. Tous ces services s'appuient sur sa plate-forme technologique propriétaire, Cielo TalentCloud (https://www.cielotalent.com/rpo-technology/).« Établir une présence solide en Inde est essentiel à la vision de Cielo, qui consiste à être leader sur le marché en offrant à tous de meilleures expériences en matière de talents », a expliqué Shailesh Singh, le directeur de Cielo en Inde. « Nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre de nos opérations en Inde, pendant que Cielo s'affirme comme le leader mondial de l'acquisition de talents. »Cielo s'engage à jumeler des solutions d'acquisition de talents de premier plan à une expertise dans de multiples secteurs, notamment la technologie et les sciences de la vie, deux secteurs d'activité importants en Inde. L'industrie technologique du pays a connu une croissance record (https://nasscom.in/knowledge-center/publications/technology-sector-india-2022-strategic-review) en 2022 et son industrie pharmaceutique est la troisième plus importante au monde. Avec une expérience et des connaissances inégalées dans ces domaines, Cielo est bien positionné pour fournir des solutions de recrutement et de talent efficaces sur le marché indien.« L'expansion de Cielo en Inde est soutenue par notre engagement à renforcer son empreinte dans les régions clés, en forgeant des liens plus étroits et des partenariats durables avec chaque client afin de mieux répondre à leurs besoins en matière d'acquisition de talents et à leurs objectifs commerciaux généraux », a déclaré Marissa Geist, la PDG de Cielo.Fondé en 2005, Cielo emploie 4000 personnes et dessert aujourd'hui 215 clients à travers 113 pays, le tout dans 39 langues. Combinées à son expertise, la portée mondiale et l'orientation locale de Cielo permettent aux entreprises de prendre la tête dans la course aux talents.À propos de CieloCielo est le premier partenaire mondial en matière d'acquisition de talents. Nous offrons à tous une meilleure expérience de talents grâce à l'externalisation du recrutement, la recherche de cadres, les solutions de main-d'œuvre contingente et les services de consultation. Grâce à notre approche novatrice, nous concevons et élaborons des solutions complètes et éprouvées, inspirées de la technologie, afin de trouver et de garder les talents uniques qui élèvent nos clients au-dessus de la concurrence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cielotalent.com.Pressekontakt:PRecious Communications pour Cielo : cielo@preciouscomms.comOriginal-Content von: Cielo, übermittelt durch news aktuell