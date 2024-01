Cielo Waste Solutions-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Cielo Waste liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,09 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Cielo Waste veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Cielo Waste von 0,025 CAD mit einer Entfernung von -50 Prozent vom GD200 (0,05 CAD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,03 CAD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Cielo Waste zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Cielo Waste hinsichtlich des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes.