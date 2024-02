Cielo Waste Solutions Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander. Für Cielo Waste wurde sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,2 Punkten, was bedeutet, dass die Cielo Waste-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI25, welcher auf 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 48,6 ebenfalls an, dass die Aktie als neutral bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cielo Waste ist insgesamt sehr negativ. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für Cielo Waste wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cielo Waste-Aktie als schlechtes Signal bewertet, da er mit -32,2 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50 hingegen zeigt ein gutes Signal an, da der Kurs mit 8,11 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Unter dem Strich wird der Kurs als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.