Cielo Waste Solutions Aktie: Der weitere Knall!

In den letzten vier Wochen wurden bei Cielo Waste keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Cielo Waste in den letzten zwei Wochen besonders negativ bewertet. Auch die vorherrschenden Themen rund um die Aktie waren überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cielo Waste liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 63 eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Cielo Waste-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 50 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von 37,5 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Cielo Waste-Aktie somit in den Bereichen Stimmung, Anleger, RSI und technische Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.