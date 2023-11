Cielo Waste Solutions Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Cielo Waste deutlich zum Positiven verändert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten in diesem Bereich wird das Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cielo Waste für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cielo Waste ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird die Cielo Waste mit einem RSI-Wert von 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Schlecht".

Die Cielo Waste ist mit einem Kurs von 0,025 CAD inzwischen -37,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Distanz zum GD200 mit -50 Prozent bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie in charttechnischer Hinsicht führt.