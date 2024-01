Cielo Waste Solutions Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Cielo Waste-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im letzten Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm zu, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cielo Waste-Aktie liegt bei 37,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Cielo Waste derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. In den letzten 50 Tagen ergibt sich jedoch ein neutraler Wert.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt schlechte Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Cielo Waste-Aktie.

