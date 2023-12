Cielo Aktie: In selten guter Lage!

Das IT-Dienstleistungsunternehmen Cielo hat eine Dividendenrendite von 0%, was 5,84 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,84% liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Ertrag niedriger ist und die Einstufung der Aktie als "Schlecht" bestätigt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cielo mit einem Wert von 5,24 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 52,62, was einen Abstand von 90 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Cielo. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass sie derzeit kein übermäßiges Interesse der Anleger auf sich zieht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cielo bei 0,86 USD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,76 USD, was einen Abstand von +13,16 Prozent darstellt und die Aktie als "Gut" einstuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Cielo eine Gesamtbewertung von "Gut" aufgrund der fundamentalen Analyse und der technischen Analyseergebnisse.