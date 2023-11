Cielo Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Bewertung von Cielo-Aktien durch Analysten zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Dividende. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -14,82 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dessen erhält Cielo eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Cielo als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,24 liegt die Aktie insgesamt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 50,08 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cielo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (52,94 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 46) erhalten ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Cielo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Cielo. Sowohl die Auswertung von Kommentaren als auch die Thematisierung von positiven Aspekten rund um den Wert lassen auf eine insgesamt positive Anleger-Stimmung schließen. Daher wird die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung für Cielo.