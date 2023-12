Cielo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cielo in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cielo wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien rund um Cielo betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Cielo hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cielo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Cielo mit einem Wert von 5,24 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,62, was einen Abstand von 90 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Cielo kaufen, halten oder verkaufen?

