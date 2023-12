Cie Financiere Tradition Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Cie Financiere Tradition betrachten wir den RSI für 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,77 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 31,25 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Cie Financiere Tradition wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cie Financiere Tradition auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Cie Financiere Tradition in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche erzielt. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 10,97 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cie Financiere Tradition mit 120 CHF inzwischen +3,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +3 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.