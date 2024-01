Cie Financiere Tradition Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Cie Financiere Tradition weist eine bemerkenswerte Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche auf. Die Jahresrendite von 18,7 Prozent übertrifft den Sektor-Durchschnitt um mehr als 9 Prozent. In der Kategorie "Kapitalmärkte" liegt die mittlere Rendite der Branche in den letzten 12 Monaten bei 10,76 Prozent. Cie Financiere Tradition übertrifft diese mit 7,94 Prozent deutlich und erhält deshalb ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird die Cie Financiere Tradition als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 116,86 CHF, während der Aktienkurs bei 118 CHF um +0,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 116,11 CHF, was einer Abweichung von +1,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Dividendenverhältnis zur Aktie liegt bei Cie Financiere Tradition derzeit bei 4, was eine negative Differenz von -0,7 Prozent zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte darstellt. Die Dividendenpolitik erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Tradition einen Wert von 9 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,81 liegt die Aktie damit um ca. 60 Prozent darunter und wird als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.