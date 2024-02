Cie Financiere Tradition Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Cie Financiere Tradition wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 117,84 CHF, während der Aktienkurs bei 121,5 CHF liegt, was einer Abweichung von +3,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 119,18 CHF zeigt eine Abweichung von +1,95 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Cie Financiere Tradition in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,9 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens bei 12,33 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt sich neutral, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten Tagen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als durchschnittlich bzw. gering eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Cie Financiere Tradition basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.