Cie Financiere Richemont ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Schweizer Luxusgüterfirma Cie Financiere Richemont hat eine Dividendenrendite von 2,36 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,29 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Aktie ein gemischtes Bild. Der Abstand vom GD200 (130,91 CHF) beträgt -8,52 %, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 110,75 CHF, was einem positiven Signal entspricht, da der Abstand +8,13 % beträgt. Daher wird der Kurs insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Cie Financiere Richemont im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,69 % erzielt, was 10,42 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 3,21 %, wobei Cie Financiere Richemont aktuell um 6,48 % darüber liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer aktuellen Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Cie Financiere Richemont sowohl in Bezug auf die Dividende als auch das Anleger-Sentiment eine positive Bewertung.

Cie Financiere Richemont kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cie Financiere Richemont jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cie Financiere Richemont-Analyse.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...