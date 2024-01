Cie Financiere Richemont Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cie Financiere Richemont-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 127,86 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 119,65 CHF liegt, was eine Abweichung von -6,42 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Dagegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 113,52 CHF, was über dem letzten Schlusskurs (+5,4 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis für Cie Financiere Richemont und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Cie Financiere Richemont eine Rendite von -0,54 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von Cie Financiere Richemont bei 2,12 Prozent über der mittleren Rendite der Branche (-2,66 Prozent). Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont liegt derzeit bei 17,78 Euro, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Hierbei zeigt sich, dass die Cie Financiere Richemont derzeit mit einem RSI-Wert von 25,39 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für die RSI.

Cie Financiere Richemont kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cie Financiere Richemont jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cie Financiere Richemont-Analyse.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...