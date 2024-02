Cie Financiere Richemont Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont beträgt derzeit 19,7, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 30 liegt. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie von Cie Financiere Richemont eine "Gut"-Bewertung, da sie unterbewertet erscheint.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile bei 126,47 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 134,25 CHF liegt. Dies entspricht einer Distanz von +6,15 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 119,49 CHF, was einem Abstand von +12,35 Prozent entspricht und auch zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Cie Financiere Richemont in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,52 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -4,31 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cie Financiere Richemont um -0,21 Prozentpunkte unterdurchschnittlich abschnitt. Im Bereich der "Zyklischen Konsumgüter" lag die Rendite des Sektors bei -3,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Cie Financiere Richemont um 0,81 Prozentpunkte unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichsweise ähnlichen Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie von Cie Financiere Richemont eine Dividendenrendite von 1,94 % auf, was einen geringeren Ertrag von 1,21 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.

Insgesamt zeigt sich, dass Cie Financiere Richemont in verschiedenen Bewertungskategorien unterschiedlich abschneidet, wobei die Aktie laut der technischen Analyse als unterbewertet angesehen werden kann.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cie Financiere Richemont-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cie Financiere Richemont jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cie Financiere Richemont-Analyse.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...