Cie Financiere Richemont Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Cie Financiere Richemont-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 125,51 CHF liegt. Mit dem letzten Schlusskurs von 145,1 CHF weicht die aktuelle Zahl um +15,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (127,12 CHF) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt, was 8,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -11,47 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont aktuell 9,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Cie Financiere Richemont einen Wert von 16,75, was eine überverkaufte Situation bedeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Cie Financiere Richemont in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigt eine grüne Zone, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet auf eine steigende Aufmerksamkeit hin, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Cie Financiere Richemont-Aktie damit gute Bewertungen in der einfachen Charttechnik, im Branchenvergleich sowie im Sentiment und Buzz, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

