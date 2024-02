Cie Financiere Richemont Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Während neun Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cie Financiere Richemont gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Bei einer technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cie Financiere Richemont-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 126,96 CHF. Der letzte Schlusskurs liegt mit 128,7 CHF auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,37 Prozent), wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 116,8 CHF, was einen Wert über dem letzten Schlusskurs (+10,19 Prozent) ergibt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Cie Financiere Richemont-Aktie für die einfache Charttechnik demnach mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Cie Financiere Richemont liegt bei 2,36 Prozent, was lediglich 0,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion als neutrales Investment.

In den letzten Wochen konnte bei Cie Financiere Richemont eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin. Zusammengefasst wird die Aktie daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

