Cie Financiere Richemont Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Cie Financiere Richemont hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite 2,59 Prozent unter dem Durchschnitt (0,8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -10,26 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont aktuell 8,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cie Financiere Richemont zeigt sich insgesamt positiv in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab jedoch, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um die Trends des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Cie Financiere Richemont-Aktie beträgt aktuell 125,37 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 134,25 CHF liegt (+7,08 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 133,07 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont liegt bei 21, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche unter dem Durchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet.

Insgesamt wird Cie Financiere Richemont auf Basis der genannten Kriterien mit einem "Gut"-Rating versehen.