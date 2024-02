Cie Financiere Richemont Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Stimmung für Cie Financiere Richemont hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Aufmerksamkeit.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cie Financiere Richemont derzeit bei 1,94 %, was 1,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter liegt. Dadurch erhält das Unternehmen auch hier eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt hingegen, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 126,14 CHF liegt und der Aktienkurs selbst bei 134,05 CHF aus dem Handel ging, was einem Abstand von +6,27 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +9,96 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Cie Financiere Richemont in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,52 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,59 Prozent gefallen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +6,06 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen 0,17 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

