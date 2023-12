Cie Financiere Richemont Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cie Financiere Richemont Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, da er bei 81,25 liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 47, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Cie Financiere Richemont mit einer Dividendenrendite von 2,36 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 % im Bereich Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Daher erhält die Aktie aktuell die Einstufung "Neutral".

Aus technischer Sicht zeigt sich ein negativer Trend, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 115,75 CHF lag, was einem Unterschied von -10,93 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (129,95 CHF) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cie Financiere Richemont-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet in Bezug auf Cie Financiere Richemont weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

