Cie Financiere Richemont Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Der Aktienkurs von Cie Financiere Richemont verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -0,54 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite 0,42 Prozent über dem Durchschnitt (-0,96 Prozent). Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt durchschnittlich -2,55 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont aktuell 2,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cie Financiere Richemont auf 128,6 CHF, während die Aktie selbst bei 108 CHF notiert. Dies führt zu einer Distanz von -16,02 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 113,13 CHF, was einer Distanz von -4,53 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont einen aktuellen Wert von 17 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bei 30. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cie Financiere Richemont eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was 0,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende.

Die Gesamtbewertung der Aktie von Cie Financiere Richemont ergibt sich daher zu "Neutral" in den Bereichen Rendite, technische Analyse und Dividende, während sie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" eingestuft wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cie Financiere Richemont-Analyse vom 18.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cie Financiere Richemont jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cie Financiere Richemont-Analyse.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...