Cie Financiere Richemont Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Cie Financiere Richemont liegt bei 82,74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI für die Cie Financiere Richemont von 49, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Cie Financiere Richemont veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Cie Financiere Richemont um mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 4,09 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cie Financiere Richemont beträgt 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

