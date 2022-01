Cie Financiere Richemont Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Per 22.01.2022, 01:00 Uhr wird für die Aktie Cie Financiere Richemont am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 134.35 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Nach einem bewährten Schema haben wir Cie Financiere Richemont auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cie Financiere Richemont weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,58 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 19,1 %. Mit einer Differenz von lediglich 16,51 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31,51 liegt Cie Financiere Richemont unter dem Branchendurchschnitt (26 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 42,59 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Die Cie Financiere Richemont ist mit einem Kurs von 134,35 CHF inzwischen -2,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +17,59 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cie Financiere Richemont-Analyse vom 24.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cie Financiere Richemont jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Cie Financiere Richemont Aktie.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...