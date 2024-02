Cie Financiere Richemont Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Das Anleger-Sentiment für Cie Financiere Richemont, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf vorwiegend negative Themen verlagert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Langzeitstimmung rund um die Aktie von Cie Financiere Richemont wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch die Diskussionen im Internet beeinflusst. Die Untersuchung ergab eine unterdurchschnittliche Anzahl von Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit bekommt die Aktie von Cie Financiere Richemont in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" schneidet Cie Financiere Richemont mit einer Rendite von -0,54 Prozent mehr als 3 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 2,71 Prozent die mittlere Rendite von -3,25 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cie Financiere Richemont bei 127,46 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 130,45 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 115,2 CHF, was einer Distanz von +13,24 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cie Financiere Richemont daher die Gesamtnote "Gut".

