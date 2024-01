Cie Financiere Richemont Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie Financiere Richemont steht derzeit bei 25,39 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Cie Financiere Richemont liegt derzeit bei 2,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -0,91 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 6,42 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um 5,4 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cie Financiere Richemont in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Cie Financiere Richemont ein neutrales Rating basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.

