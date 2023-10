Cie Financiere Richemont Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

In den letzten zwei Wochen wurde Cie Financiere Richemont von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist.

Aus technischer Sicht steht die Aktie von Cie Financiere Richemont jedoch nicht gut da. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 136,48 CHF, während der Aktienkurs selbst nur bei 107 CHF liegt. Das entspricht einem Abstand von -21,6 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem aktuellen Wert von 115,5 CHF schlecht ab.

Was die Dividende betrifft, liegt Cie Financiere Richemont mit einer Dividendenrendite von 2,36 Prozent 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentabel bewertet.

Das sentimentale Stimmungsbild rund um die Aktie von Cie Financiere Richemont wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung wurden untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

