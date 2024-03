Cie Financiere Richemont Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die schweizerische Finanzgesellschaft Cie Financiere Richemont wird hinsichtlich verschiedener Finanzkennzahlen bewertet.

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt derzeit bei 1,94 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,21 Prozent, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen von +13,96 Prozent bzw. +16,57 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit einem Wert von 21,09 unter dem Branchendurchschnitt von 24 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert hat. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Cie Financiere Richemont-Aktie auf Basis der verschiedenen Finanzkennzahlen überwiegend positive Bewertungen und wird in den meisten Bereichen mit "Gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cie Financiere Richemont-Analyse vom 14.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cie Financiere Richemont jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cie Financiere Richemont-Analyse.

Cie Financiere Richemont: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...